Saúl Canelo Álvarez sigue haciendo historia en el boxeo. El pugilista mexicano derrotó por TKO a Caleb Plant en el round 11 y unificó todos los cinturones de la división de los Supermedianos, siendo el primero en la historia que lo hace en ese peso. Y no sólo eso, sino que se convirtió en el primer latino en conseguir todos los títulos de una misma categoría al hacerse de las correa que le faltaba, la de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Ya tenía en su poder las de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Tras el combate, Canelo sólo tuvo palabras de gratitud. “Gracias a todos. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero con ustedes, mi equipo y mi familia hemos llegado muy lejos. Es un logro más para mi familia, para mi equipo, pero sobre todo para todos ustedes, para todo México. Esto significa mucho para mí, ser el primer latino en ser unificado es mucho para la historia de México. Me hace muy feliz, me motiva muchísimo. No es fácil esto”, manifestó.

Además, contó qué le dijo a Caleb Plant. “Es un buen peleador. Mis respetos para él, tiene muchas habilidades. Me costó trabajo descifrarlo. Mis respetos para él. Sólo le dije que era bueno, que no se avergonzara. Se disculpó por sus palabras hacia mi mamá en su momento y queda todo ahí, todo se queda ahí. Él sabe el dolor de perder a una madre”, reveló dejando en el pasado el incidente en el pesaje.

¿Ahora subirá de división? Canelo Álvarez fue claro. “No lo sé, necesito descansar, lo merezco ahora. Sólo agradezco a mis amigos, a mis equipos, gracias a todos. ¡Viva México, cabrones!”, concluyó.

En principio, la idea de Canelo es volver al ring en febreroy luego en mayo de 2022, pero estudiará qué pasos dar tras escribir una nueva página en la historia del boxeo.