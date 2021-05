Saúl Álvarez vs Billy Joe Saunders: Horario, cómo y dónde ver en vivo a Canelo por el título supermediano de la CMB

Este sábado 8 de mayo el mundo del boxeo vivirá una gran jornada desde el AT&T de Arlington, Texas en los Estados Unidos. “Canelo” Álvarez volverá a pisar un cuadrilátero para enfrentarse a Billy Joe Saunders, el boxeador azteca pondrá en juego su título Supermediano de la CMB y AMB, mientras que el británico hará lo propio con su cinturón de la OMB.

Sin duda será un gran enfrentamiento, no obstante, el encuentro no ha estado exento de problemas, el británico no asistió al primer cara a cara debido a que no se encontraba de acuerdo con el tamaño del ring, no obstante, se espera que esto no deba influir en demasía en el desarrollo normal del evento.

El duelo no solo tendrá en juego el título Supermediano, además se agregó el título mestizo de la CMB, este campeonato no está avalado por el Consejo Mundial de Boxeo, sin embargo, se entregará de forma simbólica tal como corresponde la tradición en los meses de mayo y septiembre.

Saúl Álvarez llega a este encuentro con un registro de 58 peleas, de las cuales ha logrado salir victorioso en 55 oportunidades, mientras que empató en otras dos ocasiones y tiene una sola derrota, esta última ante Floyd Mayweather Jr.

Billy Saunders por su parte, llega con un record de 30 victorias y no posee derrotas ni empates. La última vez que el británico vio acción arriba del cuadrilátero fue el 4 de diciembre del 2020, fecha en la que derrotó a su compatriota Martin Murray, por decisión unánime luego de doce asaltos.

Día y hora: ¿Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Billy Joe Saunders por el título Supermediano de la CMB?

Saúl "Canelo" Álvarez vs Billy Joe Saunders será este sábado 8 de mayo a las 20:00 hrs de Chile

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Billy Joe Saunders?

La pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Billy Joe Saunders, no tiene transmisión confirmada para el territorio nacional, no obstante, en México podrás verlo a través de ESPN.

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Saúl "Canelo" Álvarez vs Billy Joe Saunders?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en la app DAZN.