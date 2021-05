Canelo Álvarez vs Floyd Mayweather Jr | El día en que el mexicano sufrió su única derrota en el cuadrilátero

Este próximo sábado los fanáticos del boxeo mundial tendrá un panorama increíble, por segunda vez en el año el mexicano, Saúl Álvarez se subirá al ring para poner en juego sus títulos Supermedianos, en la otra esquina se encontrará el boxeador británico Billy Joe Saunders, actual poseedor del título Supermedio de la OMB.

Saúl "Canelo" Álvarez es actualmente uno de los mejores, sino el mejor boxeador libra por libra, el nacido en Guadalajara ha logrado conquistar diferentes títulos, además de tener un increíble registro de 55 triunfos (37 por nocaut), dos empates y una derrota, no obstante, aquel fracaso ha sido un momento doloroso para el mexicano, pero de mucho aprendizaje.

Para hablar de ese momento debemos retroceder al 14 de septiembre del 2013, Canelo no era la gran figura que es actualmente en el mundo del boxeo, si bien el mexicano era campeón mediano de la OMB, apenas tenía 23 años y a pesar de su gran calidad, era una estrella en ascenso, así fue como en el MGM Grand Garden Arena, Floyd Mayweahter Jr se llevaría el triunfo por decisión mayoritaria tras unos largos doce asaltos.

Canelo durante su preparación en el mes de abril se dio el tiempo de conversar con el sitio TUDN y repasar uno de los momentos más duros que le ha tocado vivir en su carrera profesional, además se refirió a cuál sería el resultado si se enfrentara actualmente contra la mejor versión de "Money".

“Sin duda lo vencería, sería muy diferente, soy un peleador más maduro, con más experiencia, aprendí bastante. Dije que esto no me iba a parar, quiero ser el mejor del mundo en algún momento, me dolió mucho porque quería ganar, pero Dios sabe por qué hace las cosas” fueron las declaraciones del peleador de 30 años.