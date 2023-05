El chileno es protagonista de este trabajo audiovisual que muestra el camino para llegar a lo más alto del deporte, tocar la cima del XCO Sub 23 el año pasado, y lo que viene para un 2023 en la Elite.

Road to Elite: El documental del camino de Martín Vidaurre a las grandes ligas de Cross Country

El éxito no es fácil y desde afuera parece una tarea simple. Pero, la realidad dice que es el resultado de muchas jornadas de esfuerzo y de constante preparación para llegar a lo más alto. Es ese el mensaje de Road to Elite, documental que entrega la mirada más personal del actual bicampeón mundial de XCO en la categoría Sub 23, y estrella del ciclismo chileno Martín Vidaurre.

El trabajo que ya se encuentra disponible en Red Bull TV, producida por Red Bull Media House, muestra el camino que ha recorrido el ciclista para llegar a la cima de la disciplina y como se prepara para el gran salto de su carrera: correr en la vategoría Elite cuyo campeonato inicia este fin de semana en Nove Mesto, en República Checa.

“Los últimos dos años han sido increíbles, y es el resultado de incontables horas de trabajo y sacrificio. Obviamente uno quiere estar en un cierto nivel ahora en esta nueva cateogría, pero hay que hacerlo con calma”, cuenta Vidaurre. A la vez que confiesa que si bien es difícil ponerse un número, su ideal es estar dentro del Top Ten, aunque “todo puede pasar”.

CON MENTE GANADORA

En Road to Elite, la disciplina y autoexigencia del campeón mundial son evidentes. El éxito de Martín Vidaurre es la mezcla de talento, estrategia y garra, como queda demostrado por parte de su coach y mano derecha, Jorge Cajigal.

+ MIRA ACÁ EL DOCUMENTAL ROAD TO ELITE DE MARTÍN VIDAURRE:

Además, el corto muestra uno de los puntos bajos que vivió Vidaurre el año pasado al perder el Campeonato del Mundo en Les Gets, Francia. Si bien, para el ciclista ese episodio fue una decepción, lo ayudó a mentalizarse para enfrentar frustraciones aún más grandes.

“Yo creo que siempre he aprendido un poco más a palos, y es ahí cuando uno mejora. Para mi esto es paciencia, y este proceso de partir desde abajo lo he vivido desde chico. Creo que ahora va a ser un poco lo mismo”, dice el chileno.

EL INICIO DE UN CAMINO DE ELITE

El viernes 12 de mayo, Martín Vidaurre abrirá la temporada del Campeonato Mundial y que lo tendrá de la mano de un nuevo equipo, como es Specialized Factory Racing. Una dura competencia donde no solo tiene como desafío conocer a sus compañeros, también el nivel de los rivales de cara a la temporada.

“Yo sé que de Sudamérica puedo ser el mejor, pero al final es un loto, porque los corredores preparan las copas de manera distinta. Algunos parten fuerte al principio, otros son parejos siempre, y otros andan fuerte al final. Es todo un ajedrez, que se va resolviendo junto al entrenador”, sostiene. “Yo soy bueno para tomar riesgos, y creo que por ahí es donde tengo que intentar. Probar algo medio loco, creo que puedo hacerlo”, dice.