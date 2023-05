Martín Vidaurre hizo las maletas y deja Sudamérica por un tiempo luego de varios meses de entrenamiento y competencias, como el Nacional de Cross Country donde se coronó como el campeón indiscutido, y el Campeonato Panamericano de XCO el fin de semana pasado en Brasil, donde se quedó con el séptimo puesto tras constantes cambios de las condiciones climáticas y traspiés técnicos.

Por eso, el atleta de Red Bull pone sus ojos en el máximo desafío de este año: el debut en la categoría Elite del Campeonato Mundial de XCO UCI que recorrerá gran parte del mundo. Pese a que no logró el desempeño que quería en la última cita en Sudamérica, pone su apuesta en el Viejo Continente con una exigente pretemporada en bici de ruta y aclimatación en altura.

El ciclista viajará la próxima semana a República Checa para comenzar su aventura en el Campeonato Mundial XCO UCI en Nove Mesto, donde espera estar en el top ten. “Ahora ya se viene otra etapa. Lo ideal sería estar dentro de los diez primeros, sin embargo voy con expectativas medidas. Mi objetivo es aprender, ir con tranquilidad y paciencia”, cuenta.

No solo es el debut en una nueva categoría, porque comienza con un nuevo equipo: Specialized Factory Racing. “Tengo que conocer la marca, conocer la bicicleta, esa es un poco la pega. Eso se da con tiempo, y respetando el proceso que es lo principal”, adelanta. Pero eso no es impedimento para seguir enfocado en sus entrenamientos. “En Elite lo fundamental es llegar a una carga de entrenamiento que uno pueda soportar, y correr de igual manera”, dice.

DE LA PISTA A LA PANTALLA

Martín Vidaurre no solo ha sido protagonista en la pista con un brillante 2022 donde ganó 9 de las 10 fechas del Campeonato UCI XCO Sub 23, coronándose como campeón indiscutido. Esas experiencias y desafíos del chileno se pueden revivir de la mano de un documental realizado por Red Bull Media House, "Road to Elite", que retrata el camino que recorrió Vidaurre tanto física como mentalmente para llegar a la categoría Élite.

El mundo más íntimo y personal de Martín queda retratado en este material que estará disponible a partir de este lunes 8 de mayo en Red Bull TV, donde la exigencia y esfuerzo son parte fundamental para seguir en la cima de este deporte.