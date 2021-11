El jugador del Washington Football Team no ha dejado de lado su chilenidad, y recordó sus raíces junto a clásicos nacionales como Condorito o el tocomple con tomate, palta y mayo, en una nueva campaña de la marca.

Recordando sus raíces y como comenzó su carrera: Sammis Reyes debuta como flamante fichaje de Pepsi Zero

Sammis Reyes es el primer chileno en debutar en la National Football League (NFL), pero no deja de lado sus inicios, ni menos su amor por Chile. Por eso, no dudó en aceptar el desafío de ser el nuevo rostro de la campaña de Pepsi Zero y mostrar parte de su historia, sus raíces, junto al camino que tuvo que recorrer en las grandes ligas del fútbol americano.

A través del eslogan “Destapa una Pepsi Zero, atrévete a más”, el jugador del Washington Football Team, oriundo de Talcahuano y criado en Maipú, quiso mostrar con su ejemplo que cuando las personas se proponen sueños y se atreven, pueden lograr grandes cosas.

Así, junto a escenas con Condorito, el clásico “tocomple con Pepsi” con tomate, palta y mayo, y mostrando un tatuaje de “Chile” en su brazo, Reyes deja en claro que no ha perdido su chilenidad y cercanía con el país, recordando además lo mucho que extraña los asados nacionales.

“Apostamos por Sammis ya que representa el espíritu que tiene esta campaña, ´atreverse a más´: dejar de lado los prejuicios y los miedos para tomar una difícil decisión y emprender un camino que para él era un sueño. Tuvo que aprender otro idioma, adaptarse a otra cultura y separarse de su familia y amigos... Pero todo ese esfuerzo se refleja hoy en los inmensos logros que ha demostrado, siendo el primer chileno en debutar en la NFL”, indica Daniel López, subgerente de Marketing de Pepsi.

El comercial fue grabado en Estados Unidos y dirigido por el prestigioso director Daniel Durán, quien ha trabajado junto a destacados artistas como Sebastián Yatra, Daddy Yankee y Carlos Vives. En la pieza se muestra parte de la intensa historia del deportista, de cómo vive su chilenidad en Estados Unidos, desafiando siempre su propio futuro.

Sobre su participación en la campaña, Sammis Reyes comentó que “en la grabación del comercial lo pasamos muy bien, es importante volver a tus raíces, recordar cómo empezó todo. Me acordé mucho de mi juventud, casi a punto de viajar a EE.UU. con toda la emoción de empezar un camino nuevo. Ser el primer chileno en jugar en la NFL es un orgullo, siento que la gente de mi país, me apoyan y que mojan la camiseta por cuando estoy en la cancha. Cada vez que voy a un partido, siempre hay un chileno, apoyándome, gritándome y deseándome lo mejor. Es un orgullo para mí, y una responsabilidad muy grande, porque quiero dejar bien parado al país, que cuando se hable de la NFL y Chile, que sepan que somos guerreros, que tenemos agallas, que estamos dispuestos a pelear en cada partido y entrenamiento para seguir mejorando”.

Sammis Reyes debutó el pasado 10 de octubre ante el New Orleans Saints. Su llegada a Estados Unidos fue a los 14 años, después de que un cazatalentos le ofreciera la oportunidad para jugar básquetbol en una liga universitaria.

Sin embargo, con el paso de los años, lo llamaron para incursionar en el fútbol americano, un deporte desconocido para el chileno, pero que por sus cualidades físicas resultó ser óptimo para jugarlo y llegar al puesto que hoy ocupa.