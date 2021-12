El tenista español Rafa Nadal anunció este lunes que dio positivo por Covid-19 tras realizarse una prueba PCR en su regreso a España desde Abu Dhabi, donde jugó una exhibición.

“Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España”, señaló el ex número uno del ATP.

Nadal además precisó que se encuentra aislado y en proceso de recuperación: “Estoy pasando unos momentos desagradables pero confío en ir mejorando poco a poco”

De esta forma el manacorí tendrá que modificar su calendario que contemplaba el ATP de Melbourne en los primeros días del 2022, y el Australian Open a partir del 17 de enero.

Ahora todo dependerá de su recuperación para llegar en forma para ambos torneos y no se descarta que dé un paso al costado.

Rafa Nadal se ha manifestado desde un comienzo a favor de las vacunas y se ha desmarcado de Novak Djokovic, quien ha cuestionado que se obligue a los tenistas a aplicarse la dosis.

“Entiendo que hay gente que no se quiera vacunar, pero me parece una postura un poco egoísta. Hemos sufrido mucho. No sabemos al cien por cien los efectos de las vacunas, pero sí nos tenemos que fiar de los médicos, lo que sí sabemos es el efecto del virus si no estamos vacunamos", dijo en su momento Nadal.

"Parece que somos a día de hoy el país al que menos afecta el virus y creo que es porque tenemos una gran parte de la población vacunada”, añadió.