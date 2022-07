Una joven deportista llegará hasta Francia para representar a Chile en el Mundial de BMX. Su nombre es Antonella Pereira, tiene solo nueve años y con el apoyo del Ministerio del Deporte viajará hasta Nantes para decir presente en la competencia que se desarrollará del 26 al 31 de julio.

Nacida en 2013, Antonella inició tempranamente sus aventuras en BMX. "Comencé a los dos años. Vine siguiendo a mi hermano y finalmente me quedé, porque me divertía compitiendo. Mi papá me inscribió a escondidas en una competencia y gané", aseguró al portal del IND.

La deportista nacional tuvo un movido 2021: se coronó campeona metropolitana, nacional, sudamericana y panamericana en BMX. También se quedó con el primer lugar en el Pump Truck. Y todas esas credenciales la ilusionan para esta cita planetaria.

Antes de iniciar su viaje a Europa, la pequeña apuntó alto: "Quiero estar entre las ocho mejores en el Mundial y volver a ser campeona panamericana este año. Quiero seguir, estar entre las mejores y llegar a unos Juegos Olímpicos".

"Soy muy responsable. Cumplo mis clases y horarios. Soy alegre y fuerte. Me gusta lo que hago. El BMX me ha ayudado a darme cuenta que puedo lograr cosas. Cuando algo no me sale, sigo trabajando hasta lograrlo", relató al IND.