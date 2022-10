A un año del inicio de Santiago 2023, el Presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, se reunió con la organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos para iniciar la cuenta regresiva.

En la ocasión, el mandatario destacó la relevancia de albergar un evento deportivo de esta magnitud en nuestro país, resaltó el legado material y no material que dejará, además de referirse a su experiencia como deportista.

"Nunca he sentido más nervios en mi vida antes de competir en mi caso mediocremente en algún partido de fútbol o en alguna partida de ajedrez, y de verdad no se equiparan a la segunda vuelta de las elecciones, y pienso en la tremenda pega que hacen ustedes, en sus familias, donde el Estado muchas veces no está a la altura de lo que hacen y debemos hacer mucho más", comenzó el Presidente.

"El otro día fui a la cancha que tienen el rugby y veía ese esfuerzo colectivo y me imagino que en cada disciplina y pienso en cómo podemos estar a la altura de lo que ustedes están haciendo. Y por eso quiero este es un compromiso de Estado que trasciende a nuestro gobierno. Nosotros vamos a apretar el botón ahora, pero esto partió mucho entonces, con ustedes, con sus entrenadores, con los dirigentes y con el gobierno anterior", continuó.

"Y es por eso que hoy día tenemos que seguir apoyando a los deportistas de alto rendimiento a partir de la garra, el esfuerzo y la pasión", aseveró.

Boric explicó cómo se aúmentó el presupuesto anual en el Ministerio del Deporte: "Incluye un aumento del 86,6 por ciento respecto al Presupuesto de 2021. Es el ministerio que proporcionalmente más crece y es justamente para hacernos cargo de esta infraestructura, que va más allá de eso, porque hay un legado no material, como decía Sebastián (Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico)".

Luego, reflexionó: "El deporte nos enseña que las personas somos distintas, y estos Juegos reflejarán esta diversidad y ese será un estímulo para todos los chilenos a lo largo y ancho de nuestro país, y espero que los Parapanamericanos tengan tanta cobertura como los Panamericanos",

"Es un tremendo orgullo que estén acá y sepan que nuestras puertas están abiertas para apoyar en todo. No me cabe duda que hay que mejorar, conversémoslas y estamos disponibles para que el deporte tenga el legado del hablamos", finalizó.