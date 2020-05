¿Por la otra oreja? Evander Holyfield revela que está negociando una revancha con Mike Tyson

Durante las últimas semanas, Mike Tyson ha estado publicando videos en su cuenta de Instagram donde se le ve entrenando con todo para volver al ring. Esas intenciones ya tendrían a un interesado y sería nada más que Evander Holyfield, a quien le sacó un trozo de su oreja.

Según comentó "The Real Deal" a radio The 3 Point Conversion, están en conversaciones para realizar la esperada revancha, la cual sería a beneficio de hospitales donde se lucha contra el coronavirus. "Su campamento ha hablado con el mío y aún no hemos llegado a un acuerdo sólido, pero vamos en esa dirección", lanzó.

Mike Tyson y Evander Holyfield dejaron las polémicas y hoy son grandes amigos. Foto: Getty Images

Todo se habría dado luego que ambos ex boxeadores se mostraran entusiasmados con la idea de volver a subir al cuadrilátero gracias a sus videos en redes sociales. Y más con los pedidos de los fanáticos que esperan verlos por tercera vez intercambiando golpes.

"Si se hace, entonces no es un problema. Resulta que (Tyson) estaba haciendo algo y que yo también estaba haciendo algo. Cuando se lo conté a la gente, me vieron trabajar y nos unieron. Todo tiene que ser armado", comentó.

Tyson tendría un tremendo desafío para volver a pelear, ya que en frente tendría al hombre que le arrebató el título en los 90' y le propinó la segunda derrota de su carrera. Como si fuera poco, casi un año después tuvieron su esperada revancha, la cual terminó por descalificación tras la mordida que terminó cortándole la oreja a su rival, en una de las imágenes más recordadas del deporte.

Así terminó la oreja de Evander Holyfield tras la mordida de Mike Tyson en su segudo combate. Foto: Getty Images