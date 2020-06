¡Notable! Esposa de 'Yogurt de Mora' echa al agua al Chino Ríos: "No quería ni ver los WhatsApp pensando que le pasara algo"

Preocupación causó en la última semana el delicado estado de salud de Exequiel Carvajal, más conocido como "Yogurt de Mora". El encordador es uno más en el equipo chileno de Copa Davis y fue internado de urgencia el sábado pasado por problemas respiratorios a causa del coronavirus.

El hecho tuvo muy atento a los históricos del tenis nacional, pero especialmente a uno: Marcelo Ríos. Virginia Nahuelhual, esposa del hombre de las raquetas, se refirió al contacto que tuvo con los jugadores y como el Chino evitó a toda costa recibir una posible mala noticia.

"Me hablaron Fernando (González), Nicolás (Massú), (Christian) Garín, Ale Tabilo, Marcelo (Ríos) también, todos muy preocupados. Me cuentan que él siempre se portó bien con ellos, es lindo sentir ese cariño", comenzó explicando en diálogo con La Cuarta.

Durante más de dos décadas, Exequiel Carvajal se ha encargado de las raquetas de los mejores tenistas de nuestro país. Uno de ellos es Marcelo Ríos, quien estuvo muy preocupado por su lucha contra el coronavirus. Foto: Agencia Uno

Fue ahí que la "Tía Vicky" contó lo ocurrido con el Chino. "Me llamó temprano hoy (ayer) para saber de la salud de Yogurt. Estaba muy contento que saliera de lo grave, lo quiere harto. Me contaba que no quería ni ver los WhatsApp pensando que al Yogurcito le pasara algo".

Ambos tiene una amistad de años, lo que explicaría la gran preocupación del ex número 1. "Mi marido lo conoce de cabro chico y siempre lo apoyó, nunca lo vio como estrella, sino como Marcelo", cerró.