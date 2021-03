NBA All Star Game 2021 | Ver EN VIVO ONLINE y TV el imperdible espectáculo de basquetbol norteamericano de la NBA

Este fin de semana hubiese estado lleno de acción de la NBA si hubiese sido un año normal, no obstante, por motivo de la pandemia que afecta al mundo, el evento NBA All Star se realizará este domingo 7 de marzo con una maratónica jornada donde se realizará el partido central y además los shows de clavadas, de triples y de habilidades.

Esta edición del NBA All Star Game trae consigo otros cambios que, sin embargo, se tenían pensado y algunos ejecutados mucho antes de la pandemia, como es que esta vez no habrá partido entre conferencias, sino que, se mantuvo el formato donde dos superestrellas eligen a su plantel para enfrentar al equipo rival, en esta ocasión por votación popular los capitanes de los dos equipos serán, LeBron James de Los Angeles Lakers y Kevin Durant de los Brooklyn Nets, no obstante el alero de los Nets no podrá estar presente por una lesión que le impide participar en cancha durante este evento.

Otro de los cambios que se hicieron anteriormente y se repetirán este año en el partido de las estrellas 2021 es la duración de los primeros tres cuartos, cada uno de doce minutos y donde al comienzo de cada cuarto comenzará con un marcador en blanco de 0-0. El equipo que salga ganador en cada uno de los cuartos ayudará a una respectiva entidad de caridad.

El último cuarto por su parte, será sin límite de tiempo y definirá al ganador del partido al equipo que llegue Resultado Objetivo, resultado que se calculará viendo los puntos totales del equipo que lleve la ventaja, más otros 24 puntos en homenaje al número de camiseta que usaba Kobe Bryant.

La elección de cada equipo ya tuvo su momento y los capitanes eligieron a las cinco estrellas estelares y posteriormente a los hombres que entrarán desde el banquillo. Los equipos quedaron compuestos de la siguiente manera:

El equipo estelar de LeBron James quedó conformado por él, seguido de Giannis Antetokounmpo (Bucks), Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic (Mavericks) y Nikola Jokic (Nuggets). Dentro de los suplentes se encuentra Damian Lillard (Blazers), Ben Simmons (76ers) y Chris Paul (Suns) entre otros, todos ellos dirigidos por el técnico Quin Snyder de los Utah Jazz.

El equipo de Kevin Durant, partirá con Kyrie Irving (Nets), Joel Embiid (76ers), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Wizards) y Jayson Tatum (Celtics), este último en reemplazo de Durant. Además, en el banquillo tendrá a su compañero de los Nets, James Harden, Zach LaVine (Chicago Bulls) y Devin Booker de los Suns reemplazando a Anthony Davis, quien también será baja por lesión, el técnico del equipo Durant será Doc Rivers de los Philadelphia 76ers.

LeBron James y Kevin Durant serán los capitanes de cada equipo. (Getty)

Día y hora: ¿Cuándo es el All Star Game de la NBA?

El All Star Game de la NBA será este domingo 7 de marzo a las 22:00 hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV el All Star Game de la NBA?

El All Star Game de la NBA será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el All Star Game de la NBA?

Para ver en vivo el All Star Game de la NBA por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y en la app NBA.