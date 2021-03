NBA All Star 2021 | Horario, cómo, cuándo y dónde ver EN VIVO ONLINE y TV el gran evento deportivo de la mayor liga de basquetbol en el mundo

Este domingo 7 de marzo se vivirá una increíble jornada de baloncesto con la edición 2021 de la NBA All Star Game, para este imperdible evento se eligieron a los dos capitanes de cada equipo que se enfrentará en el State Farm Arena de Atlanta, LeBron James y Kevin Durant.

En esta ocasión por motivo de la pandemia, tanto el partido principal, como el show de clavadas, de triples y de habilidad se realizarán en el mismo día y no en un periodo de tres días como ha sido históricamente.

Esta edición del NBA All Star nuevamente no enfrentará a las dos conferencias, sino que cada capitán de equipo tenía que elegir a su cinco estelar y a los respectivos suplentes, así fue como LeBron y Durant fueron los basquetbolistas más votados de manera online por fanáticos, expertos y periodistas en cada conferencia y quedaron como los capitanes de equipo, no obstante, el alero de los Brooklyn Nets no podrá estar presente en cancha por una lesión que le hará perderse por segunda vez consecutiva el partido de las estrellas.

Así el equipo estelar de LeBron James quedó conformado por él, seguido de Giannis Antetokounmpo (Bucks), Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic (Mavericks) y Nikola Jokic (Nuggets). Por parte del equipo de Kevin Durant, su formación partirá con Kyrie Irving (Nets), Joel Embiid (76ers), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Wizards) y Jayson Tatum (Celtics).

Día y hora: ¿Cuándo es el All Star Game de la NBA?

El All Star Game de la NBA será este domingo 7 de marzo a las 22:00 hrs de Chile.

LeBron James repetirá su rol de capitán de equipo en los All Star Game. (Getty)

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV el All Star Game de la NBA?

El All Star Game de la NBA será transmitido por ESPN, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) - 843 (HD)

DTV: 621 (SD) - 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) - 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) - 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo el All Star Game de la NBA?

Para ver en vivo el All Star Game de la NBA por streaming podrás hacerlo en ESPN Play y en la app NBA.