Mito Pereira cerró su primer participación en el PGA Championship, donde coincidió con su ídolo de infancia, Tiger Woods. Pero ambos se conocieron tres años atrás en el US Open en circunstancias muy distintas.

Mito Pereira cerró una excelente primera participación en el PGA Championship, donde pudo haberse coronado campeón. El talentoso golfista chileno marchaba primero hasta la jornada final y hasta el último hoyo se probaba la corona, pero un doble bogey lo dejó tercero.

Pese al bronce, su desempeño en el torneo fue destacable y pasó a la historia del golf chileno. Mito se convirtió en el primer nacional en llegar tan lejos en la competencia, en la que también estuvo su ídolo de infancia, Tiger Woods.

En el marco de su participación en el PGA Championship, Mito fue entrevistado para el podcast Off Course with Claude Harmon. Pereira habló con el coach de golf en la previa a su debut y ambos abordaron lo que sería jugar con Tiger Woods. Y Mito contó la graciosa anécdota que marcó la vez que conoció al golfista.

"Jugué en Pebble Beach en el US Open 2019. Había clasificado recién, estaba jugando el Tour de Latinoamerica. Entré a los vestuarios, normal. Quería estirarme y me dijeron que había gente en los vestuarios que me podía ayudar", empezó contando.

"Habían unas cortinas que estaban abiertas y entré. Y ahí estaba Tiger sin polera. Habían cuatro personas más y estaban con música. Me miraron por un largo rato. Y dije: ¡chao! Me dio mucha vergüenza estar ahí", finalizó entre risas.

Gracias a su resultado en el PGA Championship, Mito es ahora el 49° golfista del mundo e inscribió su nombre en el US Open y The Open de este año. En ambas ocasiones tendrá posibilidad de reencontrarse con Tiger Woods.