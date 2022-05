Mito Pereira comenzó su aventura en el PGA Championship, segundo major de la temporada, y ya la rompió con uno de sus golpes. El chileno salió a los pastos de Tulsa, Oklahoma esta mañana y partió con el pie derecho su primera participación en la competencia.

En una de sus primeras banderas, el chileno se lució con un putt que no se veía nada de fácil. Mito golpeó desde gran distancia, logró llevar la pelota al hoyo pese a la dificultad y completó el par.

Su putt fue aplaudido por la cuenta oficial del PGA Championship, torneo que tiene 15 millones de dólares a repartir como premio. El ganador, que ojalá sea un chileno, se lleva un total de 2,1 millones de la moneda estadounidense.

Este es el segundo major de la carrera de Pereira, quien en 2019 participó del US Open, pero no logró pasar el corte. Y no es el único en competencia, porque será acompañado esta tarde por su compatriota, Joaquín Niemann, quien salta a los pastos de Tulsa a las 14:30 horas (hora chilena).

Revisa el putt de Mito Pereira en el PGA Championship