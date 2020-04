Massú explica el éxito de Thiem contra el Big Three: "Son los jugadores que más he estudiado en mi vida"

Nicolás Massú es considerado como uno de los mejores entrenadores del circuito ATP, ya que tiene a Dominic Thiem peleando palmo a palmo con el Big Three.

Justamente el chileno fue consultado sobre cómo trabaja los partidos del austríaco ante Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal, las potencias del tenis mundial.

"Yo jugué contra cada uno de ellos tres hace muchos años. Esa experiencia se la he traspasado a Dominic", dijo el Vampiro a la ATP.

El doble campeón olímpico agregó que "pero también el tenis va evolucionando, y he tenido que seguir analizándolos. Son los jugadores que más he estudiado en mi vida. Porque si no lo haces es difícil ganarles".

"Desde chico siempre me gustó analizar mis rivales. Y pasaba muchas horas en el club viendo cómo jugaba el resto de jugadores, tanto el próximo como otros que podía enfrentar en el futuro. Me aprendía sus últimos resultados, sus rankings, preguntaba por ellos mientras almorzaba", explicó.

Massú sigue trabajando con Thiem en medio de la suspensión del circuito.