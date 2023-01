270 días quedan para que el país se vista de fiesta para recibir un megaevento deportivo: los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Miles de deportistas de distintas nacionalidades dirán presente en la cita para luchar por dejar a sus respectivos países en lo más alto, y entre esos nombres resalta el de Marileidy Paulino.

La destacadísima deportista dominicana de 26 años, que en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ayudó al equipo de República Dominicana a ganar una medalla de plata en mixto de relevos 4 x 400 metros y también consiguió otra presea plateada en 400 metros individual. En la prueba grupo corrió su parte en 48,7 segundos, y en su desafío personal lo hizo en 49.2 segundos. Pues bien, ahora reconoce que en su visita a nuestro país viene con el sueño de batir ese registro.

"Mi sueño es poder romper la barrera de los 48 segundos"

Marileidy Paulino estuvo en nuestro país hace algunos días para ser presentada junto a otros deportistas como parte del Team Panam Sports que llegará a competir en los Panamericanos, y de entrada deja en claro que se ha estado preparando con todo para poder bajar sus registros anterior.

Con respecto a como se ha estado alistando para la importantísima competencia, Paulino advierte a sus competidores que "me estoy preparando fuerte, con más hambre y más ganas. Yo ya pude obtener una medalla olímpica y una mundial, y me podría sentar, pero mi sueño no es ese todavía".

"Mi sueño es poder romper la barrera de los 48 segundos y poder hacerle saber a la juventud que sí se puede, que así como yo pude lograr grandes cosas ellos pueden hacerlo mejor", reconoce la atleta dominicana.

Al ser consultado por si siente o no una responsabilidad de reafirmar su gran momento, Paulino señala que "sí, creo que sí. No importa el nivel que tenga la competencia, la salud o el desarrollo de como uno se prepara, todo cuenta, ya sea en competencias mayores o menores".

"Yo siempre he dicho que no importa la competencia, siempre hay talento oculto que pueden salir a flote, o a la luz, pero yo me estoy preparando y soy una persona que no dudo de mi misma", complementa.

Para finalizar, confiesa que "yo me siento bien, ya que el año pasado quedé de número uno pero por puntos y esta vez por marca, y no solo eso sino que pude entrar a la barrera de los 48 segundos".