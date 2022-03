Marcelo Ríos comentó cómo ve el presente del tenis chileno, donde el nivel mostrado por Alejandro Tabilo lo tiene gratamente sorprendido, mientras que se lamenta que Garin no se haya mantenido en el top 20. También espera que Jarry pueda levantar el vuelo.

Marcelo Ríos estaba de buen ánimo cuando contestó una llamada de Radio Cooperativa. Contó que el 1 de julio hará una exhibición en el Grand Arena Monticello contra Alex Corretja, para tener la posibilidad de jugar ante el público chileno.

Pero también analizó la actividad del deporte en el que supo ser número 1. Así es como analizó el presente de Christian Garin, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

"Yo veo poco tenis porque no tengo telecable, está caro", comenzó tirando la talla en el programa Al Aire Libre, asegurando que "tengo una aplicación que me agarra de repente".

Ya más serio, comentó que "vi jugar a Alejandro Tabilo en Chile, ha mejorado muchísimo, es un tipo talentoso, desde que lo conocí. Me impresionó jugando en Santiago, en Córdoba, que lo pude ver".

Ríos contó una infidencia: "He hablado con él, lo llamé para felicitarlo y darle un consejo, pues estando en el nivel que está debe dar otro paso y contratar a alguien, sin desmerecer al entrenador que tiene, que es de Concepción. Para dar un nuevo paso, tiene tenis, pero necesita un tipo que esté metido en el tour y le ayude", enfatizó.

Sobre Garin, señaló que "hablamos, se fue al número 30 y estaba 17, creo que se farreó el 17. No sé qué problemas tiene, dicen que sicológicamente no es fuerte, pero no sé si es verdad".

Luego comentó que "el tipo entrena muy bien, pero lo ves cuando llega a los partidos y algo le pasa, le ves la cara y no sabes si va ganando o perdiendo, siempre está igual".

También habló de Nicolás Jarry. "Entrena muy bien, pero creo que se ha quedado un poco, debería mejorar mucho más. Con los dos metros que tiene y el saque que tiene debería estar más metido, independiente del castigo que tuvo", expresó.

Luego destacó que "lo veo cuando viene a Sarasota, he conversado cosas de sus partidos, de su saque. Escucha mucho, es un tipo ordenado, que respeta, que siempre me ha respetado mucho, es un tipo que escucha harto y eso lo ha hecho mejorar bastante", completó.