La sorpresa que prepara Nicolás Massú para el repechaje de Chile en la Copa Davis ante Suecia

��CHELSEA ASEGURA SU PRIMER REFUERZO PARA EL PRÓXIMO AÑO�� El club inglés confirmó que Hakim Ziyech, figura del Ajax, será blue a partir de la temporada 2020/2021. ¿Qué tal?

A post shared by REDG⚽️L (@redgol) on Feb 13, 2020 at 5:47am PST