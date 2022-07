La razón por la que Magnus Carlsen no defenderá su título de campeón mundial de ajedrez: "No estoy motivado, siento que no tengo mucho que ganar"

Los amantes del ajedrez ya lo sabían: Magnus Carlsen no estaba motivado a defender su título como campeón mundial. El noruego ha estado en lo alto desde 2013: superó al indio Viswanathan Anand (2013 y 2014), al ruso Serguéi Kariakin (2016), al estadounidense Fabiano Caruana (2018) y al ruso Ian Nepómniashchi (2021).

Y luego de quedarse con la corona en 2021 tras vencer a Nepómniaschi, Carlsen lanzó: a menos que el joven iraní Alireza Firouzja se quedara con el Torneo de Campeones de Madrid (que define a su retador), no defendería su corona en la próxima cita planetaria.

Pero Firouzja terminó sexto en España y Nepómniashchi se quedó con la corona a principios de este mes. Y entonces ocurrió lo que Calrsen advirtió: este miércoles confirmó que no defenderá su corona en el Campeonato Mundial 2023.

En el podcast The Magnus Effect, el campeón del mundo desde 2013 ahondó en sus razones. "No estoy motivado para jugar otro partido. Simplemente siento que no tengo mucho que ganar, no me gusta especialmente, y aunque estoy seguro de que un partido sería interesante por razones históricas y todo eso, no tengo ninguna inclinación por jugar. Y simplemente no jugaré el partido", dijo.

Así, Nepómniachtchi se quedó sin revancha ante el pentacampeón mundial de ajedrez. El ruso deberá luchar por el título ante el chino Ding Liren (segundo clasificado en Madrid). Por primera vez en una década, el título mundial del deporte lo obtendrá alguien distinto a Carlsen.