Kobe Bryant aparece en The Last Dance junto a Michael Jordan y estremece al mundo: "Sin Jordan no habría Kobe"

La NBA y el mundo deportivo recibió un duro golpe a principios de año, con la trágica muerte de Kobe Bryant junto a su hija Gigi y siete personas más en un accidente de helicóptero en California, Estados Unidos.

El recuerdo de la estrella de Los Ángeles Lakers está presente, y golpeó al mundo una vez más, debido a que apareció en la serie que rompe marcas en el planeta, The Last Dance, donde muestran el camino de Michael Jordan en la NBA.

En la nueva entrega de la popular serie cuentan cómo se formó la amistad entre los dos jugadores, la cual creció cuando se toparon en el All Star Game de 1998.

"Ese chico de los Lakers siempre intenta retar a todos a un uno contra uno. Bien, entonces haremos que pase. Haré de este partido un uno contra uno", dijo Jordan en su momento a Tim Hardaway sobre Bryant.

Luego Isiah Thomas, que fue comentarista de aquel duelo, recordó quién ganó dicho duelo, que paralizó a los fanáticos de la pelota naranja.

Bryant también tuvo palabras, porque reconoció que sin el astro de los Bulls jamás hubiese llegado tan lejos.

"Sin Jordan no habría Kobe. No habría ganado cinco anillos sin él. Es como mi hermano mayor, me ayudó mucho y me dio muy buenos consejos", señaló Bryant.

Los nuevos capítulos de The Last Dance están llenos de emoción.