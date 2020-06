Kevin Durant ante regreso de la NBA: "No planeo jugar en absoluto"

Lugeo de que se conociera que la NBA planea regresar el próximo 31 de julio, mucho es habló sobre el debut de Kevin Durant con los Nets. Pero para el lamento de sus seguidores, el basquetbolista aclaró que no piensa volver a jugar hasta la próxima temporada.

El alero ha estado lejos de las canchas desde la semifinal con Toronto Raptors en 2019, cuando jugaba por Golden State Warriors. Fue ahí que se rompió el tendón de Aquiles, lo que lo ha mantenido en rehabilitación y hasta lo sacó del club.

En conversación con The Undefeated de ESPN, Durante explicó por qué no piensa volver a más de un año de su último encuentro. "Para mí es mejor esperar. No creo que esté listo para jugar ese tipo de intensidad todavía. Tomaré más tiempo para prepararme de cara a la próxima temporada y el resto de mi carrera".

Kevin Durant firmó por los Nets en julio del año pasado. Desde entonces, se ha mantenido en recuperación y no ha logrado hacer su debut oficial. Foto: Getty Images

Para KD, lo primero es recuperarse bien antes que arriesgar su cuerpo. "Mi temporada ha terminado. No planeo jugar en absoluto. Decidimos el verano pasado cuando ocurrió que iba a esperar hasta la siguiente temporada. No tenía planes de jugar en toda esta temporada".

Además, Durant fue uno de los primeros basquetbolistas en dar positivo al coronavirus. Ya totalmente recuperado, recuerda que "me sorprendió. Luego sentí curiosidad. Quería saber qué significaba. ¿De qué se trata el virus? Comencé a obtener información sobre él cada vez más. Me tranquilizó tener conocimiento y tuve más curiosidad por saber con qué estaba lidiando y cómo podría combatirlo".