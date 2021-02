Jarry vuelve a ganar en un ATP tras 19 meses: "Después de tanto tiempo es difícil controlar las emociones"

Este lunes por la noche Nicolás Jarry (1165° del ATP) venció a Jaume Munar (104°) en la primera ronda del ATP 250 de Córdoba, su primera victoria en 19 meses en este tipo de torneos.

El chileno ya había ganado su primer partido en el Challenger de Concepción, luego del largo tiempo que estuvo inactivo por un castigo que le impuso la ATP debido a un doping positivo.

Jarry triunfó con un 5-7, 7-6 (5) y 6-4 en dos horas y 44 minutos, un duelo parejo que pudo ser para cualquiera, pero que el chileno definir en el final.

“Estoy muy contento por el inicio de año después de todo lo que pasó, he tratado de ser una persona nueva. y en estos dos torneos significa mucho ganar las primera ronda en dos categorías diferentes. Me compruebo a mí mismo que el nivel está; tengo que seguir metiendole, voy por buen camino. Todo lo que he estado trabajando se está notando y eso me deja muy contento y satisfecho conmigo mismo”, señaló el ex 38° del ATP tras la victoria.

�� La palabra de @NicoJarry ���� instantes después de su vuelta al triunfo en el nivel @atptour pic.twitter.com/mfOTG4xycw — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 23, 2021

“Mi tarea era venir a competir, a hacer todo lo que vengo haciendo, ver qué tengo que mejorar qué no; combatir los nervios, que después de tanto tiempo son difíciles de controlar. Estoy muy contento por haber peleado como jugué. Hay que ir paso por paso, hay muchos puntos por delante. Va a ser un año muy difícil y empezar así da alegría”, añadió.

Jarry reconoce que tiene que trabajar en su cabeza: “Uno tiene más desgaste después de tanto tiempo, uno tiene que hacer más fuerza para controlarlas (las emociones), pero las pude controlar bien. Estoy orgulloso de mí. Sé que el cansancio es mental, que no es físico. Sé que mañana voy a entrenar y voy a estar listo para la siguiente ronda”.

Sobre su próximo rival, el francés Benoit Paire (29°), indicó: “Tengo muchas ganas de jugar contra él, va a ser un lindo desafío, con un rival muy duro para plantarme y seguir haciendo mi juego, seguir analizando qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal. Va a ser una linda oportunidad y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo, como lo hice hoy día”.