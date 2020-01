Horario y dónde ver en vivo y en directo UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone

Si hace menos de un año, en específico abril de 2019, Conor McGregor anunciaba vía Twitter su retiro de las Artes Marciales Mixtas, hace algunos meses esto quedó en absolutamente nada cuando el irlandés fue confirmado para la pelea central de este sábado, cuando combata contra el estadounidense Donald Corrone.

El UFC 246 y la pelea entre ambas figuras será en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Escenario especial para McGregor. Y es que su última pelea antes del "retiro", fue en ese lugar.

Esa noche el polémico luchador fue derrotado por uno de sus archienemigos, Khabib Nurmagomedov, pero el desastre vendría cuando el ruso atacó al equipo de 'Notorious'. Una noche vergonzosa para la organización y que significó la suspensión para ambos luchadores.

Pero el regreso al octágono de McGregor frente a 'Cowboy' será un verdadero evento mundial a desarrollarse en Las Vegas. Sobre todo por las sumas de dinero que se manejan. Si las entradas se agotaron en solo algunos minutos, el pago a Conor será el más grande en la historia de la UFC: casi 5 millones de dólares, según la prensa internacional.

¡Sin duda un peleador con números muy interesantes! Aquí te compartimos los datos actualizados de @TheNotoriousMMA previo a su pelea mañana en #UFC246. ¡No te pierdas su pelea contra @Cowboycerrone mañana!

¿Eres #TeamMcGregor o #TeamCowboy? ¡Comenta abajo����! pic.twitter.com/ZUY1P2wzDi — UFC Español (@UFCEspanol) January 17, 2020

Día y hora: ¿Cuándo será el combate UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone?

UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone será en la madrugada del domingo 19 de enero a las 00:00 horas de Chile, pero en la previa habrá transmisión especial de algunos canales empezando el sábado 18.

Televisión: ¿Quién transmite UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone?

UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone será transmitido para Chile por varios canales y con programación especial, ya sea previa u otras peleas preliminares antes de la pelea central a las 00:00 AM, mientras que McGregor vs Cerrone la transmitirán todos: Fox Sports 1 (desde las 20:00 horas del sábado), Fox Action (desde las 23:00 horas del sábado) y ESPN 2 (00:00 horas del domingo).

Fox Sports 1

VTR: 166 (SD) - 860 (HD)

DTV: 604 (SD) - 1604 (SD)

ENTEL: 241 (HD)

CLARO: 178 (SD) - 478 (HD)

GTD/TELSUR: 70 (SD) - 846 (HD)

MOVISTAR: 485 (SD) - 889 (HD)

TU VES: 518 (SD)

Fox Action

VTR: 479 (SD) - 812 (HD)

DIRECTV: 561 (SD) - 1561 (HD)

ENTEL: 290 (SD)

CLARO: 282 (SD) - 782 (HD)

GTD/TELSUR: 275 (SD) - 276 (HD) - 805 (HD)

MOVISTAR: 648 (SD) - 930 (HD)

TU VES: 272 (SD)



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde ver en vivo y por streaming UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone?

Si buscas un link para ver UFC 246: Conor McGregor vs Donald "Cowboy" Cerrone, podrás verlo en Fox Play y ESPN Play.