Joaquín Niemann se agranda para el final de The Masters: "Me tengo fe para el fin de semana"

El 9 de abril de 2021 quedará marcado en la historia del deporte chileno, porque este día un golfista chileno hizo lo que ningún otro había realizado, ya que Joaquín Niemann pasó el corte en el Masters de Augusta.

El natural de Talagante terminó las dos primeras jornadas con dos golpes sobre el par de la cancha del Augusta National Golf Club de Georgia, lo que le alcanzó para seguir compitiendo el fin de semana.

"Me di cuenta después del primer día que he crecido mucho como golfista, me siento cada vez más cómodo en la cancha, tengo más tiros, sé elegir mejor los tiros, eso se va dando de a poco también, y cada vez va a ser mejor. El primer paso ya está, estamos dentro del fin de semana y espero poder tener un buen cierre", dijo en primera instancia.

El mejor deportista nacional de la actualidad agregó que "es una cancha que se presta para todo, está para divertirse, para pasarlo mal, se presta para todo, depende de como uno se lo tome. Mi caddie me ha ayudado mucho, creo que es su 15º vez que está acá, y ve muchos tiros que yo no los veo, y al final me doy cuenta. Me ha ayudado mucho, siento que gracias a eso tengo una ventaja".

Niemann en Augusta - Getty

Por último, Joaquín Niemann tiene confianza de cara a lo que viene, y es el cierre del torneo entre sábado y domingo, el cual lidera el inglés Justin Rose, con siete golpes bajo el par de la cancha.

"Terminé un poco amarga la vuelta por el bogey en el 16, donde eran tres palos… pero me voy contento, me tengo fe para el fin de semana", cerró.