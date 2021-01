A un año de la muerte de Kobe Bryant: "Sigo creyendo que va a salir del accidente caminando"

Este 26 de enero es el primer aniversario de las muertes de Kobe y Gianna Bryant tras un accidente aéreo que dejó a otras siete víctimas fatales en Calabasas, California.

Ex compañeros y amigos de Kobe Bryant han querido recordarlo por su calidad como persona y como basquetbolista. Shaquille O'Neal, con quien ganó tres títulos consecutivos de la NBA en Los Angeles Lakers, dice que para él es especialmente doloroso.

Shaq cuenta que es muy cercano a la familia de Kobe: "He llamado a sus padres y les he dicho que los amo. Su mamá me recuerda a la mía. Sus hermanas y sus hijos me llaman tío Shaq. Ellos saben que si necesitan cualquier cosa puede contactarme".

En cuanto a su carrera en Los Lakers, señaló: "Fuimos los más dominantes, nos divertíamos mucho y nunca habrá otra dupla como nosotros".

"Ya era una leyenda. Él ya era un tipo que nunca será olvidado, pero definitivamente, definitivamente se fue demasiado pronto", añadió.

"Sabes, todavía es un poco difícil. Rehice mi sala de estar, rehice mi gimnasio. Su foto está en la pared", finalizó.

El español Pau Gasol también lo recordó en ESPN: "Sigo sin querer creérmelo. Sigo creyendo que Kobe va a salir de este accidente por su propio pie. El era así de invencible".

"Es el hermano mayor que nunca tuve. Tenía un lado amoroso y cálido que creo que influencié. Le decía que estaba bien ser vulnerable y blando algunas veces. Trataba de ser el mejor padre del mundo, poniendo todo el amor que se pudiera en la relación que se mantiene entre un padre con una hija", señaló.

Sobre su experiencia como compañero de equió en los Lakers, rememoró: "En el primer partido, en Nueva Jersey, me estuvo hablando todo el rato en español. Ya fuera para marcar las jugadas, para darme cobertura, etc. Quería conectar conmigo, que me fiara de él. A veces me ponía esa mirada suya sólo para engancharme. Cuanto tienes esa conexión con un tipo que no va a rebajarse a algo que sea menos que la excelencia le hacía ser un motivador muy potente".

Por su parte, Magic Johnson, comentó en una entrevista a Los Angeles Times: “Su legado siempre estará aquí, al igual que su espíritu. La gente siempre hablará de él, no solo por lo que hizo en el campo, porque hablarán de eso; pero también por lo que significó para su familia, para el deporte femenino, para las personas sin hogar y para todos aquellos en dificultades. Fue simplemente único y especial. Siempre estará en mi mente”.

“Su felicidad solía ser ganar títulos y jugar al más alto nivel. Pero también fue un ejemplo para todos los padres, pasando tiempo con sus hijas y apoyándolas realmente en lo que les encantaba hacer. Creo que fue un gran ejemplo, tuvo una influencia global. Pocos deportistas han alcanzado este nivel. Ha llegado a la estratosfera”, expresó.