Fernando González y una inédita historia de su victoria ante Pete Sampras: "Me pusieron dos botellitas de suero"

Una de las primeras grandes victorias en la carrera de Fernando González fue en 2002, porque cuando todavía no daba el salto a la élite derrotó al ex número 1 del mundo, Pete Sampras, en el Masters 1000 de Miami.

El ex tenista chileno, en diálogo con el comentarista de ESPN y ex jugador José Luis Clerc, recordó aquel partido y contó que el día previo al encuentro estaba muy mal del estómago.

"La noche anterior de jugar contra Pete me pusieron dos botellitas de suero, había estado con mal de estómago, aunque lo que me tenía realmente preocupado era que al día siguiente pudiera pasar una vergüenza grande en un estadio como el de Miami", reveló el triple medallista olímpico.

Pero eso no fue todo, porque agregó que "pasé una noche muy mala, una diarrea importante, pero sabía que tenía que entrar a jugar ante Pete de la manera que fuera. Al día siguiente, por suerte, me sentí mucho mejor, aunque esto nunca lo supo él".

Así se fue Sampras de la cancha en Miami - Getty

González finalmente ganó ese partido por 7-6 y 6-1, y contó que los mensajes de Horacio de la Peña, por entonces su coach, fueron claves.

"En aquella época entrenaba con Horacio de la Peña, quien me señaló por dónde solía sacar más veces, pero al final solo me quedó aceptar la posición del arquero, aunque sabía que no le iba a acertar todos los servicios", rememoró el Feña.

Por último, el ex número 5 del mundo expresó que "ganarle a Pete se convirtió en mi sueño, más incluso que ganarle a Agassi, que era mi ídolo. Pero claro, Pete había ganado más".