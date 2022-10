A principios de mes comenzó la preventa del libro biográfico del ex tenista chileno, Fernando González, titulado "La mejor derecha de la historia", escrito por el periodista Gonzalo Querol.

En entrevista con Cooperativa, el triple medallista olímpico repasó el libro y reconoció que se emocionó al leerlo por primera vez.

Mano de Piedra destacó el pasaje del libro que relata los sucesos vividos en los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando obtuvo medallas en singles y en dobles junto a Nicolás Massú.

"Lo que significó Atenas desde adentro, porque no son solamente los partidos. Para mí fue maravilloso, pero también tuvo el momento más complicado de mi carrera porque me lesioné el tobillo, y después por suerte terminamos ganando, pero fue una montaña rusa de emociones que cuesta llevarla", señaló el Bombardero de La Reina.

"Fue increíble cuando llegamos a Chile, y salimos por la puerta lateral en el Aeropuerto, nunca había visto tantas cámaras en mi vida. Nos subimos al bus en ese tiempo no había drones, entonces habían helicópteros, tuvimos contactos con matinales, y la gente iba saliendo para saludarnos", recordó.

"Fue de verdad algo que me llegó fuerte. Siempre durante mi carrera la gente se acercaba con cariño, pero ver a tanta gente con alegría y agradeciendo. Yo tenía 24 años, entonces era joven y después de 20 años uno más lo valora", agregó.

Sobre la competencia que tuvo con los mejores de la historia, comentó: "Nadal y Federer te ponían a prueba, los partidos más importantes fueron contra ellos. Puede ser mala suerte coincidir con ellos, pero siento que me hicieron ser mejor tenista".

"En algunos torneos me sentí como nunca me hubiese imaginado, y obviamente me hubiese gustado ganarle más, pero ellos marcaron a mi generación y la de varios más", complementó.

En cuanto al libro, agradeció al periodista: "Si no es por Gonzalo, no existiría. El llevaba cinco, seis años investigando y ahí me contactó, y me puse a su disposición. Yo sabía porque un par de personas cercanas que me contaron".

"Gonzalo leyó mucha literatura deportiva en Argentina y esta es una biografía deportiva sobre mí. Habré sabido por dos o tres amigos antes de que él me contara, y cuando me enteré y le dije 'qué necesitas', y para mí quedó súper bonito. Fue súper emocionante ver mi historia deportiva escrita", finalizó.