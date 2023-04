Este sábado el mundo del boxeo se viste de gala para una de las peleas más esperadas de los últimos años. Gervonta Davis, dueño del título mundial de peso ligero de la AMB, se mide ante Ryan García, en un combate que tardó años en concretarse y que promete ser uno de los mejores de la historia.

Tanto el campeón como el retador han instalado sus nombres en la élite del pugilismo, pero no habían tenido la oportunidad de enfrentarse. Ahora, con ambos defendiendo su invicto (28-0/26 KO y 23-0/19 KO, respectivamente), buscan dar una guerra que tendrá una particular apuesta: todo su pago.

Durante la semana previa al combate, Gervonta Davis y Ryan García han animado varios encuentros en los que han sacado chispas. Uno de ellos fue mediante una transmisión en Instagram, donde conversaron sin problemas de lo que ocurrirá este sábado.

Ahí el heredero de Floyd Mayweather, recordado en nuestro país por su aparición con una chaqueta de Colo Colo años atrás, le consultó a su rival si quería apostar algo. "Sí, vamos a hacerlo", respondió el de ascendencia mexicana.

Pero lo que nadie se esperaba era que Gervonta Davis propusiera poner en juego el total del pago que recibirá cada uno, el que llegaría a más de 2 millones de dólares. "Toda la bolsa", tiró el monarca de peso ligero, a lo que recibió una respuesta más que clara: "Toda la bolsa".

En medio de la locura que se generó, el campeón buscó dejar en claro que no había vuelta atrás. "¿Es una apuesta?", recibiendo la confirmación del King. "Vamos a apostar. Me escuchaste bien. Vamos a hacerlo. Hagamos un contrato y firmemos los dos. Yo no hablo dos veces. Vamos a hacerlo".

Gervonta Davis y Ryan García se verán las caras en el ring en una de las peleas más esperadas de los últimos años por los fanáticos del boxeo. El invicto y una gran suma de dinero está en juego, en un combate que de seguro será recordado por mucho tiempo.

Revisa el momento de la apuesta entre Gervonta Davis y Ryan García