El único compañero que no aguantó el bullying de Michael Jordan en Chicago Bulls: "Te voy a patear el cul*"

The Last Dance mostró lo mejor y lo peor de Michael Jordan, y su gran hambre de triunfo, que llevó a los Chicago Bulls a ganar seis títulos de la NBA en los '90.

Muchas voces salieron a alabar a Su Majestad, pero otros también a criticarlo, debido a su forma de ser y cómo actuaba con sus compañeros.

Robert Parish, quien jugó en los Bulls en su última etapa de profesional en la temporada 1996-97, reveló que no aguantó que Jordan lo tratara mal, como al resto del equipo.

"Le dije que yo no estaba enamorado de él como esos otros chicos. Yo también tenía mis anillos", recordó Parish, quien cuando llegó al cuadro rojo ya tenía 43 años.

"En un primer momento Jordan me dijo: 'Te voy a patear el culo'. Entonces yo me acerqué un poco más y le contesté: 'No, realmente no lo vas a hacer'. Después de eso no volvió a molestarme", recordó el ex pívot.