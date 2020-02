Duro golpe para Krespita Rodríguez: Le detectan un tumor cervical y pide ayuda para costear la operación

Impacto generó entre sus seguidores la revelación de Carolina Krespita Rodríguez, porque a través de sus redes sociales comunicó que le detectaron un tumor cervical benigno, el que debe ser operado con urgencia para mejorar su pronóstico de salud.

“Hola mi gente, esta vez no con muy buenas noticias, ya que me detectaron un tumor cervical que tienen que extraer lo antes posible (...) La extracción será en la Clínica Meds que ya hace años me brinda su apoyo y esta vez tampoco se quedará atrás, pero no pueden costear la totalidad de la operación (implantes, insumos)”, señaló en su cuenta de Instagram.

Además, la campeona de boxeo informó que será intervenida en la Clínica Meds, pero que no cuenta con la totalidad de los medios económicos para costear la operación. Por lo mismo, informó que se realizará una peña bailable para reunir fondos y pagar los cerca de 20 millones de pesos que sale la intervención.

El evento a beneficio se realizará el sábado 29 de febrero en el colegio Liahona de la comuna de La Florida, entre las 12:00 horas y las 02:00 de la madrugada.