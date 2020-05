Dominik Hrbaty sin pelos en la lengua: "Si Marcelo Ríos jugara hoy, sería un jugador más común"

Eslovaquia es el próximo rival de Chile en la Copa Davis, pactada para septiembre, próximo, pero aún no está claro si se desarrolle la serie. El capitán de los europeos es el ex tenista Dominik Hrbaty, contemporáneo de Marcelo Ríos, quien recordó al nacional.

"Marcelo era top, pero cuando me tocaba enfrentarlo yo me sentía cómodo. Era talentoso, capaz de jugar bien en casi todas las superficies, con muchos ángulos y variedad. Hoy es muy común ver eso, pero en esa época, no. En ese sentido, si Ríos jugara hoy, sería un jugador más común, pero en nuestra época fue extraordinario", dijo el Topo a El Mercurio.