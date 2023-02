El Chile Open 2023 cuenta con un plantel de lujo entre los 28 singlistas que competirán por el título de campeón. De hecho, de los que entraron directo, todos son pertenecientes al TOP 100 del orbe, algo que muy pocos torneos pueden contar, incluso de calibre mayor, como el de Acapulco que se juega esta semana.

Pero sin duda que una de las cartas más conocidas del extranjero es Dominic Thiem, quien viene volviendo de a poco al circuito luego de sufrir problemas físicos en las últimas temporadas. Un retorno que no ha sido fácil, ya que todavía no logra encontrar ese nivel que lo llevó a ganar el US Open y ser tres veces finalista de Roland Garros.

Este martes tendrá una nueva oportunidad de acercarse a eso cuando se enfrente a Cristian Garín en la primera ronda del ATP de Santiago, en uno de los duelos más esperados por el público tras lo sentenciado por el sorteo.

Pero Thiem además de pensar en el partido contra Gago, está disfrutando de su paso por Chile. En los días previos aprovechó de subir al Costanera Center a realizar una pequeña exhibición en altura ante Fabio Fognini. Además se le ha podido ver paseando por distintos lugares e incluso posó en Instagram con una camiseta de Chile.

El austriaco salda así su deuda con Chile luego de que el año pasado se inscribiera al torneo y finalmente debiese bajarse por persistir con problemas médicos.

Thiem adelantó el partido ante Garín señalando que "conozco muy bien a Garín y el me conoce muy bien, así que no habrán muchos secretos. En los últimos tres años hemos tenido cerca de 20 sesiones de entrenamiento".