Dominic Thiem desata una verdadera guerra en el tenis mundial: "Hay jugadores poco profesionales, no entiendo por qué deberíamos darle nuestro dinero"

Ante la suspensión del circuito profesional de tenis, en la ATP proponen que los jugadores de mejor ránking apoyen a los que están más abajo con dinero, haciendo una especie de fondo común, situación en la que está en desacuerdo el austríaco Dominic Thiem.

El pupilo de Nicolás Massú dio una entrevista a Kronen Zeitung, donde se mostró absolutamente contrario a la medida de colaboración a los tenistas de menores recursos.

"Ninguno de los jugadores de bajo ránking están ahora mismo luchando por sus vidas. He visto muchísimos casos de jugadores del ITF Tour que no se comprometen al 100% con este deporte, muchos de ellos se comportan de una manera poco profesional. No entiendo por qué tendríamos ahora que darles nuestro dinero", señaló el finalista del Australian Open.