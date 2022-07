Este domingo el tenista serbio, Novak Djokovic, logró su clasificación a la ronda de los ocho mejores de Wimbledon tras vencer en cuatro sets.

El 3° del ranking ATP se deshizo del sorprendente holandés Tim van Rijthoven (104°), quien venía invicto en pasto tras ganar el título de s’Hertogenbosch.

Eso sí, no sin contratiempos, pues el serbio cedió el segundo set ante el tenista de 25 años. De todas formas, luego se repuso y arrasó en las siguientes dos mangas.

Finalmente, fue un 6-2, 4-6, 6-1 y 6-2 en dos horas y 37 minutos, duelo que terminó casi en la hora límite y por poco no se pospone para el lunes.

Es la 13° vez que Djokovic llega hasta los cuartos de final de Wimbledon, convirtiéndose en el tercero que lo ha hecho en más ocasiones, tras Federer (18) y Connors (14). Ya tiene 83 victorias en Wimbledon, siendo este su 25° triunfo seguido en superficie de pasto.

“Me ha llevado un tiempo controlar su ritmo, también por las condiciones, con la pista cubierta”, dijo Nole tras conseguir la clasificación.

“Tengo suerte, gracias a Dios que me ha dado tiempo a acabar, por 20 minutos, porque no es agradable no acabar el partido en el día, como me sucedió contra Nadal en 2018″, añadió.

En los cuartos de final Djokovic se medirá con el joven italiano de 20 años, Jannik Sinner (13°), quien despachó al español de 19 primaveras, Carlos Alcaraz (7°) por 6-1, 6-4, 6-7 y 6-3.