Dennis Rodman revive el día en que Madonna le ofreció 20 millones para tener un hijo: "Lo intenté"

La serie "The Last Dance" mostró al mundo la importancia de los compañeros de Michael Jordan para el tricampeonato de la NBA del 96', 97' y 98'. Uno de ellos era Dennis Rodman, quien por esos años no solo daba que hablar en la cancha sino también fuera de ella.

Uno de sus capítulos más recordados es su aventura con Madonna, con quien vivió situaciones muy particulares. Uno de ellos lo recordó hace unos días, cuando en conversación con Breakfast Club Power 105.1 FM, revivió el día en que la Reina del Pop le ofreció dinero para tener un hijo.

Dennis Rodman fue un compañero clave para que los Chicago Bulls de Michael Jordan y Scottie Pippen consiguieran el histórico tricampeonato del 96', 97' y 98'. Foto: Getty Images

Según las propias palabras de Rodman, todo ocurrió cuando él se encontraba en Las Vegas y recibió un llamado de la cantante. Ahí, la joven le comentó que estaba "ovulando" y que por favor se juntaran, por lo que tomó un vuelo para verla.

La situación causó revuelo en ese entonces porque, según trascendidos, Madonna le habría ofrecido 20 millones de dólares por dejarla embarazada, algo que el ex basquetbolista no descartó. "Lo intenté", sentenció entre risas.