DeAndre Jordan, estrella de los Nets, contrae coronavirus y se pierde el resto de la temporada de la NBA

DeAndre Jordan, pivote de los Brooklyn Nets, confirmó que tras realizarse los exámenes pertinentes dio positivo por Covid-19, por lo que no viajará a Orlando y se perderá lo que resta de la temporada de la NBA.

"Me enteré anoche y volví a confirmar hoy que he dado positivo por Covid mientras volvía al mercado", escribió el deportista en Twitter.

La NBA, cuyo regreso fue confirmado para el próximo 30 de julio en el ESPN Wide World of Sports Complex de Disney World, no podrá contar con la presencia de Jordan, y así lo confirmó el propio jugador.

El jugador de los Nets no podrá viajar a Orlando para el reinicio de la NBA.

"Como resultado de esto, no estaré en Orlando para la reanudación de la temporada", ratificó el pivote para decepción de los fanáticos.

Pero Jordan no fue el único afectado, ya que las pericias médicas confirmaron que el base Spencer Dinwiddie, compañero de DeAndre en los Nets, también contrajo el virus respiratorio, aunque no se sabe si viajará o no a Orlando.

Los casos de Jordan y Dinwiddie son los más recientes, y se suman al de Nikola Jokic, de los Denver Nuggets, quien también se contagió de coronavirus tras haber compartido con el tenistas Novak Djokovic en Serbia.

Pese a los diagnósticos positivos de varias figuras de la NBA, y de la incetidumbre que ha rodeado el regreso del torneo de baloncesto, lo cierto es que -hasta ahora- la fecha de reinicio sigue inamovible junto a los 16 equipos que estaban en puestos de playoffs y seis más, que disputarán el título en Orlando, Florida.