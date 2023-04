Difuso ha sido el futuro de Tyson Fury (33-0-1) en el ring, el actual campeón CMB y The Ring de la categoría pesado aún no sella su regreso al cuadrilátero, si bien en un momento se habló del “dream match” entre él y Oleksandr Usyk por la unificación de los títulos,finalmente la pelea no prosperó en el corto plazo y con ello Fury ya dio vuelta la página y prepara para su regreso a Wembley con rival a definir.

¿Cuándo pelea Tyson Fury?

Según informan los medios especializados en el campeón peso pesado, Fury regresará al Wembley Stadium para un encuentro de boxeo durante el mes de julio, si bien no hay una fecha fijada, se dice que el 15 y el 22 de julio asoman como las más probables.

¿Su rival? Aún está a la espera de definir contra qué peleador pondrá en juego sus cinturones, aunque dos oponentes tienen la primera opción, el mexicano y excampeón pesado Andy Ruiz Jr y el chino de 39 años Zhilei Zhang.

Las opciones:

El mexicano de 33 años Andy Ruiz (35-2) sorprendió a todos cuando el 2019 derrotó al británico Anthony Joshua por la vía del nocaut, consagrándose así campeón peso pesado AMB, FIB, OMB y OIB, no obstante, seis meses más tarde Ruiz caería en la revancha ante Joshua por decisión unánime y perdería los cinturones.

Posteriormente Ruiz combatiría ante Chris Arreola y Luis Ortiz en 2021 y 2022 respectivamente, ganando ambos encuentros por decisión unánime.

Zhilei Zhang (25-1-1) por su parte, no se queda atrás, el boxeador chino logró la medalla de plata en los JJ.OO de Pekín 2008 y un tercer puesto en los Campeonatos Mundiales de Chicago 2007 y Milán 2009.

Su último combate lo realizó el pasado 15 de abril del presente año y derrotó a Joe Joyce, hasta ese entonces favorito a enfrentarse a Fury,por la vía del nocaut en el sexto asalto de la jornada.