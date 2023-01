Este fin de semana se llevó a cabo Royal Rumble 2023, PPV que dio inicio al año de grandes shows de la WWE y que marca el inicio de “Road to WrestleMania”, evento a celebrarse el 1 y 2 de abril.

No obstante, este no será el único gran evento que se celebrará en los primeros meses de este 2023, a continuación, te invitamos a conocer cuál será el próximo show de la World Wrestling Entertainment.

¿Cuándo es el próximo evento de la WWE?

El próximo evento de la WWE será Elimination Chamber 2023, PPV cuya fecha de programación será el próximo sábado 18 de febrero en el Bell Centre de Montreal, Canadá y contará con luchadores de Raw y SmackDown.

La “Cámara de Eliminación” tendrá sus tradicionales combates con estipulación masculinos y femeninos, y ya se han informado a los primeros luchadores que formarán parte de este tradicional evento.

Elimination Chamber masculino por el Campeonato de los Estados Unidos: Austin Theory (c) vs Seth "Freakin" Rollins vs Johnny Gargano vs Bronson Reed y dos luchadores por anunciar.

Elimination Chamber femenino por una opción al título femenino de Raw: Raquel Rodríguez vs Nikki Cross vs Liv Morgan vs Asuka y dos luchadoras por anunciar.

Programación eventos de la WWE para el año 2023:

Royal Rumble: El 28 de enero en el Alamodome en San Antonio, Texas.

Elimination Chamber: 18 de febrero en el Centre Bell en Montreal, Canadá.

WrestleMania 29: 1 y 2 de abril en el SoFI Stadium en Inglewood, California.

Money in the Bank: 1 de julio en el O2 Stadium de Londres, Inglaterra, Reino Unido

*El resto de los eventos de la World Wrestling Entertainment se irán agregando a medida que se conozca la información oficial entregada por la empresa.

Mejores Momentos de Royal Rumble 2023: