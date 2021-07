Duro revés de Cristian Garin: se bajó de los Juegos Olímpicos para privilegiar el circuito y no ganó ningún punto ATP tras su eliminación en Gstaad

La derrota de Cristian Garin (19°) ante el francés Hugo Gaston (155°) por los cuartos de final del ATP 250 de Gstaad significa un duro revés para el tenista chileno en su apuesta por privilegiar el circuito en desmedro de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Garin decidió bajarse de los Juegos Olímpicos para aprovechar la temporada de arcilla, la superficie en la que se siente más cómodo, pero lamentablemente no sumó puntos.

La primera raqueta de Chile tuvo cuatro match points a favor frente a Gaston, pero no logró abrochar el duelo y pierde la puesta: se quedó sin Tokio 2020 y sin puntos en el ránking ATP debido a la nueva regla de los 19 mejores torneos.

Gago había elegido disputar los torneos de Bastad y Gstaad, eliminado en cuartos de final de ambos certámenes. Así las cosas, Cristian Garin se mantendrá en el casillero 19 del ránking mundial.

Ahora Garin tendrá dos semanas de descanso tras decidir no jugar el torneo de Kitzbühel. Su próximo desafío será el Masters 1000 de Toronto, campeonato que parte el próximo 9 de agosto.

Cabe consignar que Garin cayó ante Hugo Gaston por parciales de 6-4, 1-6 y 7-6 (11). Hace algunas semanas el tenista había anunciado que “una triste noticia que contarles. Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Representar a mi país y sobre todo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020. Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos”.