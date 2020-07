Cristian Garin es el más perjudicado del mundo: la suerte de los chilenos con el "nuevo" ránking ATP

La ATP hizo una serie de modificaciones en la manera de sumar los puntos en la presente temporada, que se vio duramente afectada por la pandemia, y que obligó a detener el circuito por meses.

El tenis tiene nuevo ordenamiento, y con ello también se ven beneficiados o afectados los jugadores chilenos, pero sin duda que el más perjudicado hasta del mundo es Cristian Garin.

La situación es la siguiente: ahora los jugadores no tendrán que defender puntos de la temporada pasada, es decir, si por problemas de salud o cualquier otro motivo no puedan participar de las giras, mantendrán las unidades que alcanzaron en los torneos en 2019. Por ejemplo, si un jugador alcanzó la segunda ronda del US Open el año pasado y ahora decide no jugarlo, obtendrá los mismos puntos que da dicha ronda.