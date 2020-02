Cristian Garin enciende las alarmas en la Copa Davis: "El doctor me dijo que parara una semana"

Cristian Garin (18º del mundo) se tuvo que retirar en los cuartos de final del ATP de Santiago, por una lesión en la espalda, por lo que su presencia en la serie de Copa Davis de la próxima semana ante Suecia en Estocolmo está en duda.

"Sobre ir a Suecia, aún no sé, en estos momentos tengo una lesión a tomar en cuenta. El doctor me dijo que parara una semana, pero lo veré este sábado", señaló el Tanque tras caer por abandono ante el brasileño Thiago Seyboth Wild.

"El doctor me dijo en la mañana que tenía que parar y descansar, pero quería jugar. Tenía muchas ganas de hacerlo bien, por último hacer mi mayor esfuerzo, pero la verdad es que no me sentí bien, de energía no estaba muy bien, tenía en la cabeza el dolor", agregó sobre sus problemas físicos.

Garin explicó que "vengo hace una semana con problemas lumbares, tengo mucho dolor. El jueves terminé muy tarde, durante la mañana del viernes fui a hacerme exámenes y arrojó una inflamación en la zona lumbar".

Cristian Garin decidirá durante la jornada si viaja a Europa, para unirse al equipo chileno de Copa Davis, que está comandado por Nicolás Massú.