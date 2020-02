Cristian Garin desmiente rumores de quiebre con su entrenador Andrés Schneite

Cristian Garin (31° del ránking ATP) está viviendo una gran semana en Argentina, porque este domingo disputará la final del ATP 250 de Córdoba ante el tenista local Diego Schwartzman (14°).

Sin embargo, en la antesala de la final, el tenista chileno debió salir a desmentir los rumores de un supuesto quiebre con su entrenador Andrés Schneiter, tras las publicaciones en redes sociales del periodista argentino Enrique Cano.

"El chileno Cristian Garin juega su último torneo con el 'Gringo' Andrés Schneiter como coach", escribió el trasandino en sus redes sociales.

Ante esta situación, la primera raqueta chilena se refirió al tema y señaló que "no, no sé quién dijo eso. Llevamos casi dos años compartiendo, hacemos un gran grupo y me sorprende lo que me acabas de decir".

Recordemos que este domingo Garin disputará la final ante Schwartzman, encuentro que está programado para las 19:00 horas.