Cristian Garin asusta de cara al Chile Open y la Copa Davis: "No me siento bien"

Cristian Garin (18º) mostró muchos problemas físicos en su debut en el ATP de Santiago, donde ganó un partido muy duro ante el español Alejandro Davidovich Fokina (98º), para meterse en cuartos de final.

El Tanque viene arrastrando problemas en la espalda, lo que complica al tenista nacional de cara al tramo final del Chile Open y a la serie ante Suecia por la Copa Davis, de la próxima semana.

"Venía con dolores todos estos días, de hecho no he entrenado mucho en la semana. Hoy en el cambio de lado del segundo set me enfrié, fui a sacar y sentí el mismo dolor que venía sintiendo de la semana pasada. Ahora voy a ver qué tengo. Obviamente me afecta, no me siento bien", dijo Gago tras su victoria.

"Vengo de semanas duras y de mucho desgaste. No creo que sea grave, pero sí tengo algo. Me preocupa más de la cuenta este dolor. Ojalá en un día me alcance a recuperar bien. Me duele solo cuando saco, el resto no me duele", agregó.

Garin vuelve a la cancha este viernes, cuando se mida ante el brasileño Thiago Seyboth Wild (182º) por el paso a las semifinales del ATP de Santiago.