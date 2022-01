Durante esta jornada, COSCABAL realizó el sorteo que dio a conocer las selecciones que componen a los dos grupos del próximo Torneo Sur y Centro Americano de Balonmano Recife 2022, evento que otorga cuatro cupos al próximo Mundial IHF de Suecia y Polonia 2023.

El live que se realizó a través de las redes sociales de COSCABAL, en una alianza con ITV Patagonia, contó con la participación de los representantes de los siete países que serán parte del torneo, sumado al Gerente General de COSCABAL, Claudio Bluck, y al presidente de la Confederación, Marcel Mancilla, quien declaró que "el éxito de este evento se verá reflejado en el inminente crecimiento del balonmano de América".

Así, al medio día en Chile, quedaron definidos los dos grupos del torneo que se llevará a cabo entre el 25 y 29 de enero en el Gimnasio Geraldo Magalhaes:

GRUPO A: Argentina, Uruguay y Bolivia.

GRUPO B: Brasil, Chile, Paraguay y Costa Rica.

Cabe destacar, que en un inicio serían 8 las selecciones que participarán del torneo, por lo que iban a estar igualados en la cantidad de equipos por grupos, pero con la retirada de Colombia tras un brote de COVID-19 dentro del plantel, el grupo A debió quedar con sólo 3 selecciones.

El primer encuentro del evento deportivo estará a cargo del grupo B, donde Chile y Costa Rica se enfrentarán a las 15.00 horas en el Gimnasio Geraldo Magalhães, para luego abrir la participación del grupo A a las 17.00 con el partido entre Argentina y Bolivia.

Revisa a continuación el fixture completo de la fase de grupos:

25/01

15.00 Chile v/s Costa Rica

17.00 Argentina v/s Bolivia

20.00 Brasil v/s Paraguay

26/01

16.00 Bolivia v/s Uruguay

18.00 Paraguay v/s Chile

20.00 Brasil v/s Costa Rica

27/01

16.00 Costa Rica v/s Paraguay

18.00 Argentina v/s Uruguay

20.00 Brasil v/s Chile

El torneo más importante de América será transmitido para todo el continente a través de la plataforma de streaming de COSCABAL, Handball SCA TV, y estará disponible en Fanatiz.