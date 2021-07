Sensible baja en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: Andy Murray se borra del cuadro de singles por molestias físicas

Una sensible baja tiene el cuadro de singles de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya que el tenista británico, Andy Murray decidió borrarse por problemas físicos y se enfocará en lo que será el dobles donde debutó con una victoria.

El ganador de la medalla de Oro en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 debía enfrentar a la joven promesa del tenis canadiense, Félix Auger-Aliassime, pero por molestia en el cuádriceps, optó por no jugar dicho partido y bajarse del cuadro de singles.

"Estoy realmente decepcionado por tener que retirarme, pero el personal médico me ha aconsejado que no juegue en ambos eventos, así que he tomado la difícil decisión de retirarme de los individuales y concentrarme en jugar dobles", expresó Murray tras confirmar su baja.

Con esto, el canadiense Auger-Aliassime avanzó a la siguiente ronda de manera automática.

Ahora el británico de 34 años ahora se enfocará en el dobles donde junto a Joe Salisbury superaron a los franceses Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut en el estreno en dobles por 6-3 y 6-2 en una hora y 16 minutos de juego.