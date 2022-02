La gratitud de Alejandro Tabilo con los hinchas se deja sentir. Y en especial este viernes, después de avanzar a semifinales del ATP 250 de Santiago, gracias a un sólido triunfo sobre Miomir Kecmanovic en San Carlos de Apoquindo, con parciales de 6-1 y 6-4.

El tenista nacional se quedo largos minutos compartiendo con cientos de hinchas, que se acercaron a la cancha para conseguir un autógrafo o una fotografía de la figura del momento entre las raquetas chilenas. Y después agradeció el cariño de la gente.

"El público me ayudó muchísimo. Desde el principio sentí la energía y él (Kecmanovic) lo sintió, porque cometió muchos errores. Yo supe meter presión y jugué muy buen tenis, atacando, siendo agresivo y tratando de ir para adelante", valoró el flamante número 98 del Ránking ATP.

El oriundo de Toronto supo leer los momentos de partido. "En el segundo set me fui un poquito atrás y se notó, pero me mantuve firme y en los momentos claves traté de ser valiente y atacar. He tenido buenas semanas y siento una soltura que me faltaba", reflexionó Tabilo.

En cuanto al rival de semifinales, el español Pedro Martínez Portero (72° en el escalafón mundial), Ale espera que se presente un trámite distinto del que vivió hace dos semanas en Buenos Aires, cuando se inclinó en dos sets después de jugar la final en Córdoba.

"Conozco a Pedro, jugué con él en Buenos Aires y ahora hay que descansar bien en la noche y preparar la táctica mañana. Hay que analizar bien, porque cambian las condiciones y será un poco diferente. Pero veremos como nos adaptamos. Estamos preparados", rubricó.