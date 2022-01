Alejandro Tabilo (136° del ránking ATP) y Tomás Barrios (151°) dieron una gran alegría al tenis chileno al superar todas las rondas de clasificación del Abierto de Australia, en el que ya están dentro del cuadro principal en el que también se encuentra Cristian Garín (18°). Los tres ya conocen a sus rivales para la primera ronda de la competición.

La raqueta número del país ya tenía establecido al argentino Facundo Bagnis como su adversario mientras que los otros representantes nacionales lo supieron durante el sorteo, horas después de sus respectivos compromisos por la última ronda de clasificación disputada este jueves.

Tabilo tendrá un duro choque pues deberá enfrentarse a Carlos Alcaraz (33°). El español de 18 años es una de las grandes joyas del tenis mundial al ganar el Next Generation ATP Finals 2021. Sorprendió a todos en el pasado US Open cuando llegó a cuartos de final, partido que no pudo terminar por molestias físicas.

En el caso de Barrios, chocará con otro de los que accedió desde la qualy, el japonés Taro Daniel (120°). El nipón de 28 años se impuso al italiano Salvatore Caruso (150°) para acceder al cuadro principal al igual que el oriundo de Chillán.

Garín, entre tanto, chocará con el ubicado en el puesto 71 de la clasificación mundial. Este es un duelo con buenos recuerdos para el principal exponente chileno pues fue el rival al que vención en la final del ATP de Santiago 2021.