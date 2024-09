Emiliano Martínez se transformó en uno de los temas más comentados en la Premier League. El Dibu no pudo repetir su gran nivel en la selección de Argentina y lo sufrió el Aston Villa.

El cuadro dirigido por Unai Emery recibió al Everton en el Villa Park, lo que asomaba como pan comido. Pero el comienzo del partido fue totalmente distinto por el bajo nivel del trasandino.

Es que el Dibu Martínez recibió dos anotaciones en menos de 30 minutos. Para peor, el elenco del Everton llegó solo dos veces al arco rival en el primer tiempo y en ambas el argentino tuvo que ir a buscar la pelota dentro del arco.

El primero fue de Dwight Mcneill en el 16’. Con ajustado remate al palo derecho superó al trasandino que pese a su volada no pudo evitar el gol. La segunda anotación llegó en el 27’ y llamó la atención ya que se arrepintió de salir a cortar el centro y no evitó el cabezazo de Calvert-Lewin.

Lo que desató la ola de comentarios de los hinchas del Aston Villa, preocupados por el nivel del golero y que dista de su rendimiento en su selección. “Ha estado horrible toda la temporada”, “Necesita despertar”, y “dónde dejó las manos”, fueron parte de los comentarios que también estuvieron acompañados por divertidos memes.

Por suerte para el Dibu Martínez, en el complemento el Aston Villa logró dar vuelta el marcador. Con doblete de Ollie Watkins (36’ y 58’), y el golazo de Jhon Durán (76’), se quedaron con el triunfo por 3-2 y son terceros en la Premier League a cuatro unidades del Manchester City que es el puntero absoluto. Cabe consignar que la próxima fecha será el martes 17 de septiembre por la Champions League ante Young Boys.

La polémica semana de Dibu Martínez

Pero el portero arrastró varias polémicas en una semana que contó con la participación en las Eliminatorias. Tras la victoria ante Chile, volvió a repetir sus gestos con la Copa América.

Luego frente a Colombia, y no contento con la derrota, golpeó a un camarógrafo tras el pitazo final. Agresión que se viralizó en redes sociales y generó repudió mundial. A tal punto que se exigió su denuncia a la federación colombiana. Según el reglamento de la FIFA este tipo de agresiones fuera de lugar implican sanciones de hasta tres partidos y multas millonarias.

“No se hace, no se le pega la cámara. Me parece que Martínez tiene cosas que son increíbles como arquero, ¿quién podría discutirlo? Pero pareciera que no le gusta perder o que no sabe perder”, lamentó el periodista Martín Liberman.