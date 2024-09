La selección de Argentina perdió ante Colombia y como era de esperarse, se reclamó contra el arbitraje de Piero Maza. El referí chileno cobró un penal sobre Daniel Muñoz y esto fue aprovechado por James Rodríguez para sentenciar el triunfo en Barranquilla.

Pero esta decisión molestó bastante en el elenco trasandino ya que se cuestionó la decisión del árbitro nacional. “Estoy enojado porque el penal decidió el partido”, lamentó Lionel Scaloni tras el partido del martes.

Sin embargo, el llanto de los campeones del mundo quedó por el suelo ya que Martín Liberman decidió parar con los reclamos después de recibir el doble de ayudas arbitrales en el pasado.

“Los árbitros se equivocan, que son malos, pero de ninguna manera creo que haya alguna animosidad. En todo caso, no la habría contra nosotros, contra Argentina. Si en el Mundial Argentina fue totalmente beneficiado, le dieron penales que no fueron, ¿por qué ahora habrían de perjudicarnos? Realmente no lo veo, no lo creo”, lanzó de entrada el comunicador a El Futbolero.

Reclamo de Martín Liberman

“Las actitudes de algunos jugadores argentinos quejándose después del partido, reclamándole al árbitro Piero Maza… digo, muchachos, están las dos caras de la moneda. La cara fue toda la de Qatar con penales que no fueron, como el de Arabia, como el de la final, como el de Polonia. Todavía Szczęsny se está preguntando qué fue lo que le cobraron (…) Entonces, a veces te dan y a veces te quitan”, profundizó Liberman.

Incluso el periodista tuvo fuertes palabras contra Dibu Martínez por su agresión contra la prensa tras el pitazo final.

“No se hace, no se le pega la cámara tampoco. Me parece que Martínez tiene cosas que son increíbles como arquero, ¿quién podría discutirlo? Pero pareciera que no le gusta perder o que no sabe perder. ¿Por qué le tiene que pegar a una cámara en pleno campo de juego? Lo invito a la reflexión. Me parece que está mal”, cerró.